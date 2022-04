Annelise TIMOUY

Dans le cadre d'un master de gestion juridique du contentieux des entreprises, j'ai eu l'opportunité de travailler auprès d'un avocat spécialisé en droit social : le virus m'a touché et ne m'a plus jamais quitté ... Mes 17 années de pratique ont confirmé mon goût pour l'écoute des problématiques rencontrées dans la relation entre les employeurs et leurs salariés pour adapter un conseil respectueux du droit social.

Mes compétences couvrent désormais divers domaines du droit social permettant ainsi aux employeurs de maintenir un climat social paisible et trouver des astuces pour motiver et communiquer avec leurs salariés.



Mes compétences :

Conseil

Droit

Droit social

juriste

Juriste droit social