Michael NORGUET

PROFIL



- Créer, dynamiser et développer une structure de formation

- Formation initiale et continue, alternance, professionnelle, FOAD

- + de 15 ans d'expérience en Direction générale, Direction de filiale et

BU

- Forte culture du résultat et esprit entrepreneurial

- Capacité à manager des organisations multiculturelles et multisites

- Grand groupe, PME et Start up



COMPÉTENCES CLÉS



- Planifier, coordonner, superviser, diriger en environnement multi sites

et multi culturel

- Auditer, diagnostiquer les risques et faiblesses dune organisation et en

tirer un plan d'actions correctif

- Concevoir, piloter, animer une stratégie de développement

(commercial, marketing/com, organisationnel)

- Définir un plan et piloter des objectifs commerciaux, opérationnels et

financiers

- Développer, restructurer, organiser, accompagner le changement