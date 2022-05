Olivier LE FOURNIER

Nouveau métier, nouvel univers que celui du secteur médico-social, après deux grands temps professionnels dans le secteur bancaire pendant 15 ans et celui de l'enseignement supérieur pendant 15 ans. Expérience de consultant formateur indépendant pendant quatre années entre 1996 et 2000.



Le milieu associatif médico-social offre des perspectives importantes en réponse aux enjeux sociétaux et nécessite une qualité de gestion qu'une expérience riche et variée peut satisfaire.







Mes compétences :

Management d'équipe

Management

Direction de projet

Pédagogie

Analyse financière

Analyse stratégique

Ingénierie pédagogique

Gouvernance d'entreprise