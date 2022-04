Agathe PASTOR

De nature dynamique, créative et motivée, j'i eu la chance de trouver le métier qui me correspond.

Je suis aujourd'hui wedding planner et responsable de l'association wedding planner.



Si vous êtes déjà du métier et que vous souhaitez développer votre réseaux, partager vos expériences avec nous ou alors apprendre un nouveau métier au cours d'une formation, n'hésitez pas à me contacter au 01.73.77.35.88 ou par mail mariagesjulesetmoi@gmail.com pour plus d'information et recevoir notre plaquette ou participer à de beaux projets avec nous.



A très bientôt.

Agathe