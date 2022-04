Agathe PEYSSON

Dynamique et volontaire, je sais m'adapter rapidement et faire preuve d'initiatives, afin de pouvoir mettre à profit les connaissances que j'ai acquises.

En tant que juriste contentieux expert j’ai eu la responsabilité de représenter les intérêts d’un établissement bancaire lors de la négociation et la signature de protocoles d'accords mais également au travers de la gestion quotidienne de dossiers contentieux.

Dans le cadre de ce poste, j'ai participé à l'optimisation des process du service, à la formation des nouveaux collaborateurs et ai été un soutien technique et juridique.

Être en relation constante avec les différents intervenants ainsi qu’avec le réseau commercial m’a permis de développer mes aptitudes relationnelles, d’expression et d’approfondir mes connaissances juridiques.



Je suis actuellement en recherche active d'emploi et reste donc ouverte à toutes les opportunités qui pourraient mettre offertes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office