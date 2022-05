Louise PEYSSON

Avec une expérience tant en siège qu'en exploitation j'ai pu intervenir sur la gestion de projets liés aux ressources humaines que ce soit sur l'audit initial ou sur l'accompagnement à la mise en œuvre du changement, et ce dans les domaines de la formation, de la GPEC ou du recrutement.

De plus mes expériences associatives m'ont conféré une aptitude à convaincre (mécènes, fournisseurs,etc) et au management d'équipe.

Ma formation spécialisée en RH m'a conféré des connaissances en relations sociales (CHSCT,IRP,etc) en droit du travail ou encore dans l'ingénierie pédagogique et la gestion administrative des RH et des formations.

Disponible immédiatement je suis à même de vous assister tant sur le recrutement que sur les relations écoles ou sur des projets plus transverses.







Mes compétences :

Audit

Recrutement

Gestion de la formation

Evaluation

Gestion du changement

RSE

Relations écoles

Gestion des compétences

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Gestion du personnel