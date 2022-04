Agathe POTHIER

Après 8 années d'expérience en tant que Chef de Produit Chaussures, j'ai décidée de m'appuyer sur mon expertise du produit et du marché pour me reconvertir comme Designer Chaussures et ainsi me focaliser sur la facette créative qui me passionne.



Mes compétences :

Créativité

Gestion Budgétaire

Étude de marché

Autonomie

Esprit d'équipe

Chaussures - Maroquinerie

Techniques de Fabrication

Design produit

Plan de collection

Croquis à la main

Adobe Illustrator / Photoshop

Moodboards / Trend Book

Achats/ Négociation/ Sourcing