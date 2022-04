Agathe PREVOST

Je suis actuellement étudiante en cinquième année à l'ITEEM, qui est un département de l'Ecole Centrale de Lille co-dirigé par la Skema Business School (ancienne ESC Lille).

J'effectue un double cursus : Je suis spécialisée en Génie des Systèmes de Production à Centrale Lille et en Management de Projet à Skema.

Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois à partir d'avril 2016 en gestion de projet au sein de la Supply Chain.

Sérieuse et organisée, nos nombreux projets à l'ITEEM, m'ont permis de développer une réelle capacité à gérer et à participer à des travaux en équipe.

http://iteem.ec-lille.fr/



Mes compétences :

Dynamique commerciale

Programmation informatique