Sandrine PREVOST

Oct.2006 à ce jour : Chargée de développement clientèle, CenBiotech

Entreprise spécialisée dans le domaine des études cliniques sur les médicaments et les compléments alimentaires.



Oct.2005 à juin 2006 : Assistante de direction, Le Bien Public (journal quotidien régional



Mars/Juil. 2004 : Laboratoire d'Optique de l'Université de Franche Comté - Stage de DESS

"Microsystème ADN : Ingénieries optique et chimique pour la détection de fluorescence de matériel biochimique"



Recherche bibliographique des travaux effectués en fluorescence et sur les biocapteurs

Réalisation d'une suspension lipidique puis couplage avec un fluorophore

Etude de la fluorescence du fluorophore en volume et sur surface plane ainsi que celle de la suspension lipidique marquée en volume



Compétences acquises : Optique linéaire, Fluorescence et photoblanchiment, Optique guidée, Lasers, Spectroscopie d'absorption et d'émission, Biochimie, Chromatographie d'exclusion moléculaire



Mai/Juil. 2003 : Groupe d'Etude et de Réactivité Micro-onde de l'Université de Bourgogne - stage de Maitrise

"Etude de la faisabilité de la synthèse d'une poudre de nickel métallique par la voie micro-onde" pour l'entreprise ERAMET



Recherche bibliographique sur les synthèses de poudre de nickel métallique

Réalisation de différents tests de réduction afin d'obtenir une poudre de nickel métallique submicronique et sphérique



Compétences acquises : Microscope Electronique à Balayage, Spectroscopie de Corrélation de Photons, Diffraction des Rayons X, Microscope Electronique à Transmission





2003 - 2004 DESS Nanotechnologie - Université de Bourgogne

Principaux enseignements : Physico-chimie des surfaces et interfaces, Techniques de fabrication et de caractérisation (microscopie de champ proche), Application à la biologie…



2001 – 2003 Licence et Maîtrise de Chimie – Université de Bourgogne

Option Caractérisation et Réactivité des Solides Massifs et Divisés

Principaux enseignements : Chimie Organique et Inorgnanique, Chimie des Polymères, Caractérisation des Solides et Analyses Topographiques…



Informatique : Word, Excel, Powerpoint, Internet

Langues : Anglais : lu, écrit, parlé