Agathe QUIGNOT

Issue de la dernière génération qui a connu le minitel, le fax, les balbutiements d’Itinéris… Internet a été pendant de longues années un vaste Eldorado qui suscitait en moi autant de peurs que d’envies.



Et puis, après avoir tâté des RP, de la presse d’entreprise, de la comm interne, corporate, institutionnelle et politique, je suis tombée – un peu par hasard – dans la communication santé et dans le web.



Bien loin de ma première boite Caramail et des recherches Lycos, j’ai découvert avec émerveillement ce que cachent ces trois lettres et tout ce qu’elles impliquent d’innovation et de créativité.



Depuis 5 ans, e-communication et web marketing sont mon pain quotidien tandis que je me passionne chaque jour un peu plus pour l’e-santé, la m-health, les e-patients et tous ces concepts qui laissent pantois et rêveurs…





Mes compétences :

Web

Communication

Communication corporate

Chef de projet

Communication externe

Conseil