Agathe SIMON

Je suis diplômée d'un Master 2 en Marketing, E-business et Innovation depuis Décembre 2012 et après plus de deux ans en alternance dans des agences, je suis spécialisée dans la gestion et le management de projet Marketing et E-Marketing ( annonceurs ou agences).



En effet grâce à mes expériences passées je suis en mesure d'encadrer et de suivre un projet de son état "d'embryon" jusqu'à sa mise en place finale : brief et suivi au niveau des prestataires, suivi et coordination du projet au niveau client, pilotage et coordination de la maitrise d'oeuvre. Tout ça dans le respect des délais et des coûts imposés préalablement.



Mon expérience en agence me permet aussi de gérer un portefeuille client important, avec une coordination de plusieurs projets simultanément.



Ma formation en école de commerce m'a permis d'acquérir un sens du relationnel et de la communication non négligeable ce qui est, bien évidemment un atout majeur pour mon métier et mon futur poste.



En tant que Chef de projet je possède la compétence instrumentale du pilotage du projet, mais aussi de façon génèrale la maitrise des champs techniques impliqués dans le projet, une compréhension des spécificités du projet et pour finir une compétence sociale.



Actuellement en poste je reste évidemment en veille.



Mes compétences :

Briefs

Maîtrise d'ouvrage

Planning du production

Planning stratégique

Suivi de projet

Négociation prestataires et suivi

Rédaction web

Management de projet

Gestion de projet

Coordination de projet

Maitrise d'oeuvre

Budgeting

Referencement