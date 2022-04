Agathe SIMON

Actuellement à la recherche d'un poste dans les régions AURA, PACA ou Occitanie, je suis très intéressée par le secteur de l'économie sociale et solidaire et les thématiques RSE.



Créativité, esprit d'équipe, organisation, adaptation et autonomie ont été développés à travers mes diverses expériences professionnelles et associatives. Ces capacités me permettent de travailler et d’interagir dans des environnements variés (mulit-culturel, associatif, privé, public) et des interlocuteurs de tous horizons (partenaires, élus, associations, entreprises...). Je souhaite mettre mes compétences en gestion de projet et en coordination au service de l'innovation et de nouveaux défis sociaux, économiques et/ou environnementaux.



Mots clés: ESS, RSE, gestion de projet, innovation, communication, animation, sensibilisation, transversalité, développement



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Gestion budgétaire

Synthèse rédactionnelle

Animation

Supports de communication

Autonomie professionnelle

Créativité

Ecoute

Rigueur

Prise de parole

Adaptabilité

Microsoft PowerPoint

Organisation

Analyse de données

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Organisation d'évènements

Travail en équipe

Microsoft Excel

Reporting