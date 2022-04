Agathe STUMPF

PROFIL:

- 12 mois d'expérience au sein de l'équipe Global Procurement de SNC Lavalin (gestion des outils e-sourcing et processus achats, développement de stratégie d'achats et d'ententes cadre avec certains fournisseurs, gestion de catégories de produits et services)

- 12 mois d'expérience dans les Achats Indirects au sein de GE Corporate. Responsable des commodités suivantes: Voitures d'entreprise et processus achats

- Diplôme d'école supérieure de commerce (BAC+4) à l'ESCE et Double Diplôme BA in International Business à l'Université de Westminster

- Master Spécialisé en Achats Internationaux à l'ESSEC

- Capacité à travailler dans des équipes transverses

- Bonne connaissance des outils de communication, des techniques de présentation, capable d'intéragir avec des clients internes, des fournisseurs ainsi qu'avec différents niveaux hiérarchiques

- Maitrise de l'Anglais, du Français et niveau intermédiaire en Espagnol

- Capable de travailler au sein d'équipes multi-culturelles, expériences universitaires et professionnelles au sein d'équipes multi-culturelles

- Bonne expérience en gestion de projet, d'équipes transverses et en gestion du changement

- Motivée d'obtenir rapidement une connaissance approfondie des structures et des processus

- Volonté de voyager, mobile



Mes compétences :

Achats

Conseil

Consulting

Management

Management achats

Procurement

Purchasing

Sourcing

sourcing & Procurement