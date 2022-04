Agathe THIEFFRY

Actuellement Ingénieur agro-alimentaire Junior sortant du cycle d’Ingénieur pour la Terre à l’Institut Supérieur d’Agriculture de Lille , j’ai effectué une dernière formation dans la spécialité agroalimentaire en Conception et Industrialisation des produits alimentaires au sein des autres écoles de la FESIA (Angers et Lyon). Mon plus grand souhait étant de devenir Ingénieur en production, en qualité, en amélioration continue, j'ai effectué mon stage de fin d’étude pour 6 mois au sein du Groupe Danone Early Life Nutrition chez Blédina à Steenvoorde au sein de l’équipe Qualité opérationnelle afin de me former et de confirmer mon choix vers ces métiers passionnants. J'ai eu l'opportunité de rejoindre la société Touraine Jus de Pommes en tant que Responsable Production et Sécurité Alimentaire à Azay Le Rideau (37). Aujourd'hui, je suis à l'écoute de toute opportunité.



Mes compétences :

HACCP

Communication interne

ISO 22000

Norme ISO 14001