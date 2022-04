Agathe THIERRY

Ma première expérience professionnelle en tant qu'auditrice Ecoproduits pour Ecocert a été enrichissante et a réellement complété mon parcours universitaire. En effet, j'ai pu découvrir entièrement le fonctionnement d'entreprises cosmétiques ou de détergents dans le cadre des audits. J'ai appris les référentiels relatifs à la cosmétique et à la détergence biologique (Ecocert et Cosmos). De plus, j'ai dû faire preuve d'autonomie et d'indépendance dans mon travail. Enfin, j'ai développé mon sens relationnel lors de la prise de rendez-vous et également lors des audits.



Mon parcours universitaire nourri d'expériences m'a permis d'acquérir des compétences théoriques et appliquées.



Grâce à mes différents stages de formulation cosmétique au sein des Laboratoires CLARINS et SOFIBEL et L'OCCITANE EN PROVENCE, j'ai développé des connaissances techniques :

- Utilisation des matières premières cosmétique

- Création de formules sur logiciel (Coptis, LSI)

- Développement de formules (émulsions H/E, gels douche, huiles)

- Suivi de stabilités des produits formulés

- Transpositions d'essais à l'échelle semi-industrielle

- Problématiques liées à la toxicologie et microbiologie

- Reformulation de produits existants (parabens)

- Contacts fournisseurs

- Sensibilisation à la formulation de produits certifiés ECOCERT



Le Master 1 ARPAC de l'Université du Havre, puis, plus recemment le Master 2 ICAP de l'Université de Montpellier II m'ont permis de consolider ces compétences par l'acquisition de connaissances théoriques :

- Techniques d'analyses chimiques et physiques (RMN,IR,SM,GC,LC)

- Comportement des polymères en solution

- Extraction de produits naturels

- Initiation à la microbiologie et à la toxicologie

- Formulation cosmétique (maquillage, PIT, solaire)

- Gestion – Comptabilité – Droit – Communication – Management

- Analyse sensorielle



Mes compétences :

Pack office

Adaptabilité

Formulation cosmétique