Agathe TRIBOUILLARD

Ingénieure consultante, je vous propose un accompagnement sur mesure pour vos projets tels qu’un aménagement de site, une plantation, un diagnostic de sol ou encore une formation.



GESTION DE PROJET

Entreprises de travaux publics, gestionnaires de carrières ou bureaux d'études, je peux vous accompagner tout long d'un chantier :

- En amont :

Enrichir un état initial et un cahier des charges.

Établir une concertation avec les acteurs concernés par votre projet.

- Pendant les travaux :

Suivre le chantier.

Former vos équipes pour optimiser leurs interventions.

- Après :

Communiquer sur les aménagements réalisés.

Faire un suivi de l’aménagement.



ÉTUDE DE SOL

Je peux intervenir sur vos parcelles pour des diagnostics agronomiques de sol.

Grâce à une ou plusieurs fosses pédologiques, il est possible de vous aider dans vos choix de gestion et d’aménagement.

Que vous soyez agriculteur, sylviculteur, paysagiste ou dans le BTP, une étude de sol peut vous permettre de mieux appréhender le contexte de votre projet et favoriser sa réussite.





Je m'appuie sur trois années d'apprentissage en gestion de projets de réaménagement de carrières et un diplôme d'ingénieur en agronomie et environnement pour vous proposer mon savoir-faire.

Toujours curieuse de découvrir un métier ou un projet, je serais ravie d'échanger avec vous par mail à a.tribouillard@orange.fr ou par téléphone au 06.88.61.08.11 .



Mes compétences :

Gestion de projet

Sciences du sol

Agriculture

Cartographie SIG

Agronomie

Animation de réunions

Aménagements paysagers

Aménagement du territoire

Microsoft Office

ArcGIS