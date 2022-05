Pauline CAPRINI

Plantation : a été plantée dans le Vercors et a poussée entre les Hautes-Alpes et la Haute-Savoie.



Germination : s’est développée en associant ski de fond à haut-niveau et études de Biologie. Elle a ensuite été mise sous serre jusqu’à obtenir un diplôme d’ingénieur agronome. Afin de continuer sa croissance, elle est devenue chargée de projet Faune & Flore à la SNCF.



Floraison : passionnée par le monde végétal, elle s’est épanouie en suivant de nombreuses formations sur les plantes. Elle a ensuite déposé son pollen dans les Alpes-Maritimes pour s’occuper de jardins, de récoltes et de transformations de plantes médicinales dans une ferme. Le vent l’a ensuite ramené à Théus dans les Hautes-Alpes ou elle a décidé de faire pousser de nouvelles graines.



Mes compétences :

Botanique

Agronomie

Développement durable

Agriculture

Biodiversité

Environnement

Gestion de projet

Biologie

Ecologie

Travail en équipe

Ingénierie

Montagne

Aménagement du territoire

Base de données

Nature

Animation

Sport

Sciences du vivant

Microsoft Office

Recherche scientifique

Diagnostic de territoire

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Diagnostics en exploitation agricole

Associatif

Membre du GFHM Groupe Féminin de Haute Montagne