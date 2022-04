Bonjour,

Je m'appelle Agathe Vandenterghem, comme vous pouvez le voir sur le titre de mon profil, je suis actuellement Ingénieur en Environnement spécialisée en eau potable, défense contre l'incendie et assainissement en bureau d'études.

J'aime beaucoup mon métier, dans lequel je suis motivée, dynamique et rigoureuse.

J'aspire cependant à de nouveux objectifs tels que plus de reponsabilités et également pourquoi pas à diversifier mes activités en restant dans le domaine de l'eau mais par exemple en industrie, en collectivité ou en société privée.

Pour plus d'infos n'hésitez pas à me contacter !!



Mes compétences :

Eau Potable

Environnement

Motivée

Assainissement

Équipements et tuyauteries

Rigoureuse

Dynamique