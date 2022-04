Clotilde ERMENAULT

Diplomée en Master 2 professionnel en traitement des eaux, j'ai été en poste au service technique de la direction régionale Est de Veolia Eau; basée à Metz, en tant qu'ingénieur process industriel.

J'ai poursuivie par poste chez Orege en tant qu'ingénieur projet et chef de projet sur le procédé innovant dans le traitement des boues de station d'épuration.

Après une expérience de 6 mois au sein du Bureau Collectivités conseil, je suis partie dans le bureau d'étude Tauw France, basé à Douai, afin de revenir sur des sujets plus technique en relation avec les industriels. Mon rôle est de les accompagner dans leur différentes thématiques en lien avec leur eaux usées: respecter la réglementation, optimiser leur traitement, les aider aux choix de techniques de traitement et de sous-traitants. Avec l'équipe Eaux Usées de Tauw, nous les accompagnons à chaque étapes de leur réflexions, et auprès des autorités.



Mes compétences :

Eaux usées

Traitement de l'eau

Traitement des eaux

Bilan carbone

Ingénieur

Assainissement Non Collectif

Audit