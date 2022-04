Agathe VANNIEU (PAYELLEVILLE)

Qui suis-je ?

Une personne convaincue qu'il y a plein de choses à faire pour contribuer à une société plus humaine et plus respectueuse de la planète !

A commencer par prendre soin des individus et de leur créativité !!

J’accompagne toute personne qui souhaite mieux connaître sa voix et ses capacités vocales, qui souhaite améliorer sa confiance en soi ou apprendre à lâcher prise pour gagner en créativité grâce au chant et autres outils de connaissance de soi et de gestion du stress



Mes compétences :

Marketing

Communication

Écoconception

Développement durable

Conseil

RSE

Communication responsable

Gestion de projet

Environnement