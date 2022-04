Aurélie BUTEZ

Juriste consciencieuse ayant développé depuis 10 ans des compétences solides en tarification et contentieux accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en droit social.

J'ai su mettre mes compétences professionnelles au service de mon entreprise pour lui faire réaliser des économies et des gains toujours supérieurs aux objectifs fixés.



Aujourd'hui, assurant le support juridique d'un réseau de plusieurs centaines d'agences françaises, j'ai pu diversifier mes connaissances pour être immédiatement opérationnelle dans des contextes et pour des questions variées.



Mes compétences :

Accidents du travail

Contentieux

Droit

Droit social

Inspection

juriste

Maladies professionnelles

Recrutement

Tarification

Veille