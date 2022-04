Aurélie BUTET

Depuis Avril 2008 – Ingénieur Analyste, Logica France – Tierce Maintenance Applicative (TMA) DCNS



Activité : Analyse, Réalisation et Recette pour demande d’intervention corrective ou évolutive.

Support utilisateurs et expertise fonctionnelle sur l’ensemble des applications informatiques de gestion en maintenance sur la TMA SIRH DCNS.

Responsable livraison intégration / recette.

Responsable paie publique

Coresponsable de la TMA DCNS

Périmètre fonctionnel des applications : paie, interface paie / gestion des temps, formation.

Environnement technologique : HR Access, Cobol, Clipper, IRMA, SQL



Octobre 2007 à Mars 2008 – Ingénieur Analyste – Pôle homologation, Logica France – Tierce Recette Applicative DCNS



2007 – Stagiaire en Ressources Humaines au service Direction Administration du personnel de DCNS (5 mois)

Optimisation du coût de la fonction RH : conduite d’audit sur les thèmes de l’absentéisme et le re-engineering RH. Formation sur la paie publique et charges sociales. Participation aux entretiens d’embauche avec le service recrutement. Réalisation d’un plan de formation pour le service formation (recueil des besoins, rédaction du cahier des charges, gestion logistique et recherche de formateurs). Participation aux réunions des IRPOS.



2006 – Stagiaire consultante en organisation au service Direction Organisation de Brest Métropole Océane (4 mois)

Uniformisation des procédures de recherche de remplaçants et optimisation du développement et de la gestion du personnel dans le service ressources humaines. Conduite d’audit.

Communication interne sur la mise en place d’un plan d’action, réalisation de questionnaires, conduite de réunions et d’entretiens, rédaction d’un cahier des charges, statistiques.



2005 – Stagiaire en psychologie, réalisation d’une étude pour le CRPSY, UBO à Brest (se déroulant sur l’ensemble de l’année scolaire)

Etude des représentations sociales de l’alimentation et de l’obésité : réalisation de questionnaires, passation d’entretiens, mise en place d’outils de comparaison transculturels, analyse de contenu, rédaction de rapports individuels et collectifs.



2004 – Stagiaire en psychologie au sein du lycée professionnel Lanroze à Brest (mission de 2 mois)

Etude des sentiments d’appartenance à un groupe et le leadership dans un internat scolaire : observation participante, protocole d’expérience sur les différentes formes d’autorités, passation d’entretiens, analyse des processus relationnels.



Mes compétences :

Audit

Psychologue

Ressources humaines

Analyste informatique

Expertise DSN / N4DS