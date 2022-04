Soukaina ANNIS

Diplômée du master 2 management stratégique spécialité services mention bien en 2016 à l'université de Lille.



Je suis prête à relever de nouveaux défis, j'ambitionne de vous apporter mes ressources dans le développement commercial et les ressources humaines .



Mes précédentes expériences m'ont permises d'acquérir des soft et hard skills, ce qui a contribué à renforcer mes compétences.



Tenace, dynamique et persévérante, je suis motivée à l'idée de travailler sur différents projets en équipe afin de répondre aux exigences du poste et ainsi monter en compétence.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Aisance relationelle

Rédaction

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Analyse des risques

Techniques de vente

Branch Remit

Draw.io

Microsoft Office