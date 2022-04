Agathe VAUVILLÉ

Etudiante en Licence 3 de communication, la conception rédaction est mon domaine de prédilection. Passionnée par le septième art et l'écriture, les mots constituent mon terrain de jeu favori.

Mon cursus m'a permis d'acquérir les connaissances et les savoir faire nécessaires, voire indispensables, pour allier au mieux rédaction et création. Egalement à l'aise avec certains outils PAO, la conception graphique est une variante du métier à laquelle j'aime m'adonner.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Stratégie de communication

Rédaction de contenus

Prospection commerciale

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Conception graphique

Réseaux sociaux