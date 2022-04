Agathe VINCENT

Issue d'une formation Chimie-Cosmétique, j'ai travaillé et vendu des produits de début et de fin de chaine industrielle. Que ce soit dans mon domaine d'expertise en vendant des matières premières cosmétique (Baerlocher, cires cosmétique) ou dans l'emballage (5Sept Etiquette, étiquettes), mon parcours montre une forte adaptabilité.

Aujourd'hui, j'ai un grande volonté de revenir vers mes premières gammes à savoir la chimie et la cosmétique.

Forte de mes expériences commerciales, de ma mobilité et de ma connaissance des contraintes de production ( commercialisation de matières premières mais aussi de produits présents en bout de chaine de production) je souhaite être au contact de nouveaux enjeux et de nouveaux challenges.



C'est pourquoi, je suis en recherche active pour un poste de Technico-Commercial dans l'industrie Cosmétique, Chimique.

Accès Grands comptes



Mes compétences :

Commerciale

Synthèse organique

Réactivité

Dynamisme

Relation client

Chimie

Devis

plan d'expérience

Analyse de données

Statistique

Réponse aux appels d'offres

Développement commercial

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale