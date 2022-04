Agbakou SEDJRO VIVIEN

Ingénieur de Conception en Energétique, doté de capacités techniques et intellectuelles dans la conception et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement du secteur de l’énergie (sources conventionnelles et renouvelables (solaire, biogaz, etc.)).

Auditeur et gestionnaire de projet de Développemnt local. Disponible, Dynamique, entreprenant et innovateur pour le développement du secteur énergétique en respect des principes environnementaux.





Mes compétences :

Efficacité énergétique

Energies renouvelables