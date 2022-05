Tchiakpe LANDRY

Je suis actuellement à la recherche d'un poste de responsable de production; afin de mettre mes expériences au service de votre entreprise.

Je dispose déjà d’une expérience professionnelle comme responsable de production chez michelin; chef de projets; chargé d’affaires en génie climatique, efficacité énergétique, études thermiques règlementaires, simulation thermique dynamique chez Gelecsys. J’ai mené à bien des projets dans le domaine Recherche et Développement. J'ai managé plus d'une trentaine de personnes; piloté la performance et la production; puis développé les équipes.



Homme de terrain et d’études, rigueur au travail, je détiens une bonne autonomie et une forte capacité d'adaptation aux situations nouvelles. Forte de proposition, ma motivation et mon dynamisme sont des qualités que je souhaite joindre à ceux des différents collaborateurs de vos services.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

DIALux

Autocad