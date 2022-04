Crée en 2010, l'ONG AVPET TOGO est apolitique à but non lucratif et oeuvre pour un développement en environnement , éducation santé et tourisme. son siège se trouve dans la préfecture de Kpélé et plusieurs bureaux locale dans certains lycée et village. elle est enregistrée sous le numéro de recipicé; 1431/MATDCL-SG-DLPAPADOCA.. elle a reçu son attestation de reconnaissance d'NG numéro; 735/MPDAT



Mes compétences :

DEVELOPPEMENT DE CAPACITE ENVIRONNEMENT SANITAIRE