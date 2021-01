Agcom Europe LE CHEVRETEL

En projet,

Développement de hangars photovoltaiques en investissements propres ou avec partenaires financiers.

Mise en oeuvre de centrale autoconsommation particuliers sur maison et villa,,

Nouvelle approche sur serres agricoles et horticulteurs en PV avec fourniture de serres en verres,



Commercialisation de modules bois pin des Landes, construction en traditionnel massif et abris de piscine sur mesures en toutes dimensions. Catalogue sur demande, made in France.







TECHNICO-COMMERCIAL CADRE, AUTO-ENTREPRENEUR.

Je commercialise depuis 1980 divers produits dans le secteur de la grande distribution.



GSA GSB GSS.

Artisans.

Magasins.

Grossistes.



Mes compétences :

Management

Prospection commerciale

Grande distribution

Distribution

Marketing

Vente

Développement commercial