Agence 3di DESSINATEUR INDÉPENDANT

L'Agence 3Di est un bureau d’étude créé par Damien Duhamel, Dessinateur Indépendant, basé dans le département du Nord.



Avec son expérience de plusieurs années dans un bureau d’architecte, Damien est spécialisé dans la conception de plans de maisons, extension, loft, rénovation, aménagement etc… et saura vous conseiller et vous accompagner dans votre projet.



L’agence 3Di intervient sur le Nord/Pas de Calais, travaille pour les particuliers de manière indépendante mais collabore également avec des groupements d’entreprises du bâtiment et architectes.L’Agence 3DI réalise les plans nécessaires à la réalisation d’un projet de construction (bâtiment, maison individuelle < 170 m²…) et/ou d’aménagement (projet d’urbanisme, rénovation, extension…).



Pour les particuliers :



Agence 3Di offre un service « clés en mains » aux particuliers en leurs proposant un service d’accompagnement complet pour l’établissement de vos permis de construire, déclaration préalable.



Pour les professionnels :



L’Agence 3DI est notamment aux services de tous professionnels du bâtiment, (Architectes, Entreprises, Bureaux d’étude, Constructeurs de maisons individuelles, Maitres d’œuvre…)

En vous proposant un service de sous traitance pour alléger une surcharge de travail, je ne nécessite aucun contrat de travail n’imposant ainsi aucune charge.



Damien DUHAMEL Dessinateur Autoentrepreneur :

06 / 70 / 75 /06 /64

08 Allée du Tap’autour

59890 DEULEMONT



agence3di@gmail.com

https://www.agence3di.com

https://www.facebook.com/agence3Di

https://www.youtube.com/channel/UCTmfKnuzu0TCdKDx6CLSS-A



Mes compétences :

Services clé en mains

Communication