Agence Axa Banque BAILLAT-SIMON-CLEMENT

Bienvenue dans nos agence AXA Assurance & Banque de Saint-sauveur et Saint-Fargeau en Puisaye, où

notre équipe et nous-même vous accueillons avec plaisir.



À votre service depuis 1964 dans nos agences de Saint-Sauveur-En-Puisaye et de Saint-Fargeau notre agence est aujourd'hui reconnue pour son savoir-faire et son professionnalisme.



Multispécialiste de l'assurance , notre agence associe les compétences pour répondre à l'ensemble de vos besoins: assurances de biens, assurance de personnes, placements, crédit aux particuliers. Nous intervenons sur le marchés des particuliers, des professionnels, des agriculteurs et des entreprises.



Proches de vous et de votre quotidien, nous vous proposons des solutions et des services associés, réellement adaptés à vos besoins, vos exigences et votre budget.



Faites le choix d'un partenaire fiable, compétent et disponible. Confiez vos assurances et vos projets à un professionnel indépendant et à son équipe dynamique qui vous placent directement au coeur de leur métier.



Notre équipe composée de 12 personnes , des professionnels à votre service et à votre écoute:



Le Service "Production"

Les Chargés de clientèle

Pôle " Relations Entreprises"

Le Service "sinistres"





N’hésitez pas à nous contacter par mail. A très bientôt !



Mes compétences :

Assurance Santé

IARD

Assurances collectives

Assurance Vie

Banque

Épargne retraite

MRP

Assurances Agricoles

Assurances Entreprises