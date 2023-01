Agence D'emploi RECORH

Le Réseau Alliance, c'est avant tout un lien de confiance et de fidélité avec les milliers d'entreprises partenaire de notre réseau. Des groupes d'envergure internationale aux PME régionales, et dans des domaines aussi variés que l'automobile, le BTP et l'agroalimentaire, nous avons noué des relations de proximité durables, grâce à la qualité de notre prestation. Nous intervenons dans le détachement de personnel en intérim, ainsi que dans la sélection de candidats pour des postes en CDD ou CDI.