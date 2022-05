Technicien Informatique Et Réseaux Télécoms

Lneggaoui@hotmail.com

Lneggaoui@laposte.net

tai37neggaoui@gmail.com



Mes compétences :

Agent de fichier Cartographie Electricité et Gaz

PC Hardware

Serveur Windows (2008 R2, et 2012 R2), Hyper-V