Agence J ET D

Unique en France, notre agence est spécialisée dans les domaines touchant simultanément à l'enquête pure, au droit et à la psychologie. Ainsi sommes-nous les seuls à vous proposer une prestation complète dans le cadre sensible des dérives thérapeutiques et/ou sectaires*, de la recherche de personnes disparues, du harcèlement moral et/ou sexuel, du harcèlement scolaire, ou encore des violences psychologiques intrafamiliales.



Au-delà de cette spécialisation, nous sommes à même de conduire tout type d'investigation à caractère économique, industriel, commercial, familial ou pré/post-pénal, et de mettre en place l'ensemble des méthodes d'investigation nécessaires :

- surveillance & filature

- infiltration

- Google hacking

- doxing, hot-reading & social engineering

- cold-reading virtuel & stylométrie

- web surfacique/profond/sombre

- analyses juridique, fiscale, patrimoniale et/ou financière

- analyse psychologique



* Notre travail de recherche en la matière a été compilé au sein d'un mémoire exhaustif, intitulé "Lutte contre les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires, le rôle déterminant de l'enquêteur privé", visionnable librement sur notre blog http://detective-antisectes.blogspot.fr/.



