Guyonne ARCHAMBAULT DE BEAUNE

Traductrice indépendante depuis 2014, je travaille au quotidien avec les langues allemande, française et anglaise dans les domaines du marketing et du juridique.



Diplômée d'un master en LLCSE (Langues, Littératures, Cultures et Sociétés étrangères) à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle à Paris, et forte d'une expérience d'un an et demi à Hambourg, Allemagne, en tant que traductrice et assistante francophone chez Dialog Ticket GmbH, je parle et traduis couramment dans cette langue que j'affectionne particulièrement.



Je suis titulaire depuis 2006 du "Deutsches Sprachdiplom Niveaustufe B1".

J'ai également vécu plusieurs mois à Ludwigshafen, Reinbek et Hambourg dans le cadre de mes études et de ma profession.



Mes compétences :

Traduction

LEA