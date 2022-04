Erwan TOULLEC

1. Formation et expérience pluridisciplinaires (DESS-DJCE) en droit des affaires au sens large (contrats, commercial et sociétés, comptabilité, fiscalité, droit du travail) et dans le commerce international.



2. Mes postes dans des groupes renommés depuis 2003 ont tous été polyvalents avec la dominante international recherchée, réunissant en tant que juriste généraliste droit privé et public des affaires, droit international :

(a) tous types de contrats (France, Europe et international), en particulier dans les services, l'industrie et la construction,

(b) contentieux, pré-contentieux et réclamations – intégrant les aspects assurances et risk management (France, Europe et international),

(c) gestion des problématiques des groupes de sociétés, leurs fonds de commerce, opérations de restructuration et toutes questions assimilées, en interface avec le social, fiscal, comptable,

(d) approfondissement de droits sectoriels selon les besoins particuliers de mes employeurs, notamment dans l’industrie, la construction et l’immobilier (postes en maîtrise d'oeuvre, entreprise et maître d'ouvrage).



3. Les connaissances et savoir-faire développés sur mes postes me permettent de répondre aux demandes de mes employeurs dans les spécialités suivantes :

- Contrats et responsabilités,

- Droit civil et commercial général

- Droit de la commande publique (marchés publics, DSP, PPP),

- Droits de la construction et immobilier,

- Droit des sociétés (avec aspects fiscalité, social, comptabilité)

- Réclamations, contentieux et procédés alternatifs (civil, pénal, administratif),

- Assurances et pratiques du risk management,

- Droits du financement et des sûretés,

- Propriété intellectuelle, notamment dans l’informatique,

- Droit international des affaires, droit communautaire,

- Pratique de droits étrangers (contrats, sociétés) : Belgique, Suisse, Allemagne, Common law (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada, Common Wealth), Afrique, Moyen-Orient, Russie, Ukraine, Viêtnam, Inde.



4. Ayant à coeur mon métier, je recherche les postes polyvalents similaires où l'implication, la fiabilité, le sens du service clé-en-main et le savoir-faire capitalisé se traduisent par un développement mutuellement profitable.



