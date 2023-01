Agnes DEFRANCHI

Réalisation de diagnostics socioprofessionnels

Construction et suivi de parcours d’insertion individualisés

Aide à la résolution des difficultés périphériques

Bénéficiaires du RSA : établissement CER, demandes d’APRE

Dossiers FAJ, crédit mobilité

Suivi CIVIS renforcé et classique, PPAE

Travail avec des publics durablement éloignés de l’emploi, jeunes et adultes

Utilisation I-milo, Clicnjob, DUDE, Crédit mob, CPF

Utilisation et formation TRE, en individuel et en groupe

Animation ateliers Garantie Jeunes



Formations liées au poste :

Animer et dynamiser un groupe de jeunes - 2017

ADVP - 2016

Communication non violente - 2015

Le décrochage des jeunes – Espace Compétences - 2013

Analyse des pratiques professionnelles – FORCES - 2005 à 2013

La théorie de l’engagement – Collège Coopératif - 2011

L’entretien d’explicitation – Espace Compétence - 2008

Les écrits professionnels dans le champs de l’orientation – Espace Compétences - 2007