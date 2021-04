Alexandre FOLLETET

Coach PNL certifié

Formé au "Clean Langage & Modélisation Symbolique"

Formateur certifié



Mes activités:

LA FORMATION

- Professionnelle dans les domaines de la communication et du management.

- De jeunes scolarisés et d'étudiants en méthodes de travail et d'apprentissage.

- Intervention dans des établissement scolaires.

- Proposition d'ateliers sur ces mêmes thèmes.

LES CONFERENCES

- Présentation de la PNL

- Stratégies inconscientes

- Sut tout les thèmes de la PNL, du développement personnel et de la communication bienveillante

LE COACHING

- Accompagnement des personnes dans leur projets personnels ou professionnel de changement.

- Accompagnement dans la pose d'objectif personnel.

- Accompagnement dans un parcours de développement personnel.

- Gestion des émotions.

- Phobies.

- Accompagnement des jeunes scolarisés et des étudiants dans la mise en place de méthodes de travail et d'apprentissage et accompagnement sur des problématiques tels que stress, le manque de concentration, la mauvaise gestion du temps ...



Mes compétences :

PNL

Formateur

Ingénierie de formation

Coaching scolaire

Développement personnel

Formation

Pédagogie

Communication

ADVP

Programmation neuro-linguistique