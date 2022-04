Gillette GUERRERO

Assistante maternelle après une expérience et une pédagogie Montessori











LA GALERIE DU PASSAGE DES ARTS



Un don = Une contrepartie



Une aventure humaine !

La peinture est un art, et l’art dans son ensemble n’est pas une création sans but qui s’écoule dans le vide. C’est une puissance dont le but doit être de développer et d’améliorer l’âme humaine.

Citations de Wassily Kandinsky



Un rêve qui deviendra réalité ! Il y a des rencontres qui nous arrive comme des cadeaux...je décide aujourd'hui de monter une Galerie d'Arts. Tout est à créer, tout est à imaginer... et ça c'est que du bonheur!

J'espère vraiment amener à terme ce projet et pouvoir vous accueillir dans cet endroit exceptionnel afin de vous remercier en personne et pouvoir partager des chemins de vie professionnels, artistiques, associatifs, HUMAINS.

Les travaux commencent fin juin avec 1 mois de travaux avant l'ouverture.

La SOLIDARITE est la clé pour le bien être et le bien vivre d'aujourd'hui et de demain. L'intérêt que nous nous accordons et que nous accordons aux autres permettra de grandir .

Il n'y a pas de petits dons. Chaque don à sa valeur.

J'espère vraiment vous toucher avec mon projet.

Il permettra d'exposer mes toiles et d'accueillir et de faire connaître d'autres artistes.

J'espère pouvoir atteindre un minimum de 1000€ pour m'aider à l'élaboration du projet.



J'ai vraiment besoin de vous !

Merci du fond du coeur !



Gillette



