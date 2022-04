Aurélia SALONIA

Je vous invite à me contacter si vous recherchez une responsable pédagogique réactive, optimiste et réfléchie.



Ayant coordonné des dispositifs de formation, j'interviens aussi bien dans l'organisation des recrutements que dans la gestion des parcours, dans l'accompagnement des stagiaires et la réussite de leurs projets.

J'ai les atouts nécessaires pour proposer des actions innovantes et des projets en réseau.



Polyvalente et avide de connaissances, je peux intervenir dans un service de Ressources Humaines, dans un Pôle d'Ingénierie d'OPCA ou d'un service formation (Ecole, OF, CCI, EI, CI, etc). Vigilante de la cohérence pédagogique, j'encadre les membres de l'équipe dans un esprit collaboratif.



Curieuse et dynamique, je m'investis pleinement dans mes missions.



Ayant une aisance relationnelle à l'oral comme à l'écrit, j'ai toujours su créer des liens forts et durables avec les partenaires



N'hésitez pas à me solliciter ou à me laisser un message pour convenir d'un premier rendez-vous.



A très bientôt.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement Emploi

Animation

Coordination

Formation

Ingénierie

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Management

Management d'équipe

Orientation

Relations partenaires