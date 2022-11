Agnès HECTOR

Je vous aide à définir et mettre en oeuvre votre stratégie patrimoniale, en fonction de vos objectifs, de votre psychologie, de vos moyens et du contexte économique, juridique et fiscal.



Mon but est d'améliorer votre couple rendement/risque en agissant sur la structure de votre patrimoine.



Diplômée notaire de l'Université de Paris-X Nanterre-La Défense, DU Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand, DU Droit notarial des affaires et majeure fiscale de l'Université Paris II - Assas, j'étais, depuis 1988, notaire assistant dans plusieurs études parisiennes et de proche banlieue.



J'ai créé en 2014 la société AVENIR & SÉRÉNITÉ PATRIMOINE, Conseil en Stratégie Patrimoniale à Puteaux-La Défense.



Site internet gestion de patrimoine : http://avenirserenite.e-monsite.com



Site internet immobilier : http://aspimmobilier.e-monsite.com/

https://www.facebook.com/pages/Avenir-S%C3%A9r%C3%A9nit%C3%A9-Patrimoine-Conseil-en-Gestion-de-Patrimoine/269525326574008?ref=hl



https://plus.google.com/b/103637330184297842303/ +AVENIRSERENITEPATRIMOINEPuteaux/posts



https://twitter.com/ @ASPAHECTOR



Mes compétences :

Épargne retraite

Immobilier

Droit des successions

Assurance Vie

Fiscalité patrimoniale

Financement de projet

Transmission de patrimoine

Droit des personnes et de la famille

Droit patrimonial

Communication

Bilan Patrimonial

Gestion de patrimoine