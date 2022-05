Travaillant actuellement dans un service interne de sécurité au niveau national (anciennement Police Ferroviaire). Je suis un ancien Sous-Officier rang de l'armée de terre , d'un régiment Troupe de Marine reconvertie dans la securité privée,je dispose d'une certaine expérience civil opérationnelle et professionnelle (civil en tant qu'APR et militaire) dont une bonne connaissance de l'Afrique.

Mes spécialités sont la sûreté en milieu hostile,la sûreté de base vies,ainsi que la protection des personnes et des biens,la formation et l'encadrement de personnels.

Mon expérience au sein de l'armée m'a permis d'acquérir d'autre compétence telle que la logistique et le transport. Ma formation actuelle à la Sureté Générale me permet d'apprendre de nouvelle technique d'Intervention et une base certaine en Droit Pénal.

Je me définit comme quelqu'un de rigoureux,disponible et motivé.

Détenteur du port d'arme pour la catégorie B.

Titulaire de plusieurs permis.

Détenteur du PSE1, de la carte pro APR,sureté aréoportuaire,télésurveillanse,convoyage de fond, de la licence SIA ainsi que d'autres formations (MO,Combat en forêt équatorial...)

Pratiquant le Rugby, le ski alpin, la plongée sous-marine, le tir sportif et le self défense.

Je suis particuliérement interessé pour un contrat dans mon domaine de compétence sur l'Afrique et le Moyen Orient.

Je suis ouvert bien sur à toutes propositions et je suis disponible dans un court délai.



Mes compétences :

Organisation de mission tactique

Sécurisation de sites

Gestion de crise

Instructeur combat

Afrique

Protection rapprochée