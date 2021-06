Pierre CHARTOUNI *

Militaire pendant 25 ans, dont 20 au sein de la Gendarmerie, je me suis très tôt spécialisé dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes.

Cette orientation m’a permis de prétendre à des postes à responsabilités, très souvent dans le cadre des missions internationales de maintien ou rétablissement de la paix, mais aussi au profit du Ministère des Affaires Etrangères. Ces expériences, ainsi qu'un réseau établi en Afrique du Nord m'ont amené à la direction régionale de la société Prevention Risk Group Maghreb.

Société Française, qui apporte aux entreprises expatriées une solution globale dans la prévention des risques.

Ces solutions sont articulées autour de grands axes:

-Accompagnement des entreprises en milieu sensible.

-L’audit et expertise dans les domaines de la Sureté et la Sécurité.

-La mise en place de solutions humaines et techniques.

-La formation.



Mes compétences :

Audits

Encadrement

Formation

Formation et encadrement

Protection rapprochée

Sécurité

Sureté