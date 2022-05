Quentin BRIÈRE BORDIER

Fervent défenseur de la méthodologie UX et de l'approche "mobile first", j'aime mettre les utilisateurs au centre de mon travail et convaincre mes clients et mes équipes d'aller dans ce sens.



Je travaille avec la conviction que conception UX (satisfaction utilisateurs) et optimisation des taux de conversion (objectifs business) sont intrinsèquement liés.





Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office

Stratégie digitale

JavaScript

Pro Tools

Montage vidéo

Photoshop

MySQL

PHP

CSS 3

HTML 5

UX

UI

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Management opérationnel

E-commerce

Final Cut Pro

Wordpress

Prise de son

Marketing web

Prototypage

Prise de vue vidéo

Mind Mapping

SEO

Sketching