Partenaire indépendant, j'accompagne les dirigeants et les entrepreneurs à développer leur business & comprendre les enjeux de la transformation digitale.



J'interviens dans différents domaines :



> Stratégie digitale & Growth Hacking

Conseils et accompagnement dans le développement du business de votre projet.

Apporter du sens à votre projet - Concevoir une stratégie - Développer et mettre en place les leviers de croissance.



> Design UX/UI / Brand / Print

Comprendre l'utilisateur et faciliter ses usages pour améliorer l'objectif de votre application.

Création d'interfaces web, mobile & desktop orientées expérience utilisateur.



> Pilotage & accompagnement des étapes de conception web.

Trouver les bonnes ressources pour les bons usages.

Définir les choix technologiques et s'accompagner de la bonne équipe.

Gestion de projet et gestion des équipes de développement pour mener à bien la réalisation.



> Plan média & Webmarketing

Définir une stratégie de communication & développer les bons leviers

pour générer du trafic, des inscriptions et des ventes.

(Réseaux sociaux - SEO - campagnes sponsorisées - relation presse digitale - E-mail marketing - A/B Testing)



Contact :

mickael.olland@gmail.com

www.sensidees.com



Au plaisir de discuter de votre projet lors d'un skype !



