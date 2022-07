Agnès LAGARRIGUE

Bonjour la communauté Viadeonienne,



Très heureuse et chanceuse de découvrir le mode de vie en Angleterre, j'évolue désormais dans un environnement professionnel bilingue.



A moyen terme, je souhaite migrer dans la formation ou le développement personnel.



D'ici là... Talk to you soon!



Agnès



Mes compétences :

Anglais

Commerciale

Communication

Evénementiel

Français

French

Internet

Marketing

Sales