Agnès MICHOUX

Mon cursus et ma pratique de 25 années :

ergothérapeute (connaissance des maladies professionnelles et du secteur du handicap).

psychologue spécialisée en gestion sociale / DEA criminologie.

formation au CNAM:"évaluer et auditer"

"la souffrance au travail"

Études spécialisées en Ressources Humaines/DUTA RH.

connaissance des secteurs:chimie,BTP,sidérurgie,grande distribution,professions libérales,santé,etc...)



Ces diverses expériences concrètes me permettent de vous proposer mes compétences sur des missions que vous pourrez me confier:



Audit et analyse du climat social.

Médiation,partenaires sociaux.



psychodynamique du travail.

Prévention des risques psychosociaux

Capacité à dénouer les crises graves sur sites.

Suivi des salariés sur plusieurs années.



Accompagnement d'équipe et supervision tout secteur.

Démarches qualité.

Accompagnement managérial.

optimisation des RH.



Mes compétences :

Innovation

Audit social