Agnès REMONDEAU

"Joindre l'utile à l'agréable"...



Nous vivons dans un monde de plus en plus stressant!

Faites le test! Il suffit d'écouter vos collègues (c'est souvent avec eux que vous passez le plus de temps), vos parents, enfants, amis, les infos : journal, radio, TV... Alors? C'est la fête tous les jours?

Pour faire face à nos difficultés et mauvaises blagues de la vie, un peu de légèreté et d'humour ne peuvent pas nous faire de mal!



Après le blog "tibr1dfolie.com" et la page facebook, il est désormais possible de se procurer mes petites folie (accessoires et petite déco) dans la boutique en ligne.





Je souhaite rencontrer et travailler en collaboration avec toutes les personnes qui pourront m'aider à avancer dans mon projet, tout en gardant cette touche d'humour, de folie, et de créativité.



Alors, chers photographes, webmasters, et autres professionnels de la communication... je prendrai note de tous vos avis et conseils!



A bientôt!