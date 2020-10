Agnès VINCENT

CONCEPTRICE & CHEF DE PROJETS - MEDIATION CULTURELLE DIGITALE

(Statut d'auto-entrepreneur)



> Concevoir et assurer le suivi de réalisation de programmes et d’outils de médiation culturelle et éducative, au sein du musée ou en agence : dispositifs multimédias muséographiques in situ, outils mobiles d’aide à la visite autonome, sites Internet, Apps



> Gérer un projet digital de A à Z : assurer la cohérence éditoriale, graphique, ergonomique, en terme d’utilisabilité, d’accessibilité, d’internationalisation, maîtriser la qualité, les coûts, les délais, la chaîne des droits, coordonner l’ensemble des intervenants (équipe scientifique, de production multimédia/audiovisuelle, équipe technique, R&D, scénographes, architectes, équipe de test, d’évaluation), méthode agile



> Recruter et encadrer une équipe pluridisciplinaire : scénariste, game designer, rédacteurs, traducteurs, story-boarders, graphistes, animateurs 2D et 3D, chef opérateur, voix off, programmeurs, monteur, intégrateurs (bdd, CMS)





COMPOSITRICE DE MUSIQUE A L'IMAGE & CONCEPTRICE SONORE



