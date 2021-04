Nadine LAUBACHER

Diplômée Sup de Co Paris, spécialisation marketing et communication, 10 ans d'expérience, recherche nouveau challenge à Dubai.



Après 5 ans dans le conseil en management et 5 ans dans le domaine du marketing et de la communication, je recherche un nouveau challenge à Dubai où j'habite depuis 2 ans.

Ayant travaillé dans différentes agences, j'ai une expérience sur différents secteurs (grande conso, télécom, cosmétiques, tourisme, secteur public...), principalement en communication digitale, mais également en publicité (ATL et BTL)

Je cherche un poste en agence ou chez l'annonceur, dans un environnement dynamique.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Digital

Directrice de clientèle

Gestion de clientèle

Gestion de projets

Marketing

Publicité

Web

Gestion de projet

Gestion clients